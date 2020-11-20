Рада должна принять три основных закона по Донбассу - о демилитаризации, об амнистии и о выборах, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в ближайшее время Рада должна принять три основных закона для достижения мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук зявил в интервью "Громадському".

"Нельзя говорить о выборах, когда там находятся незаконные военные формирования, наемники, люди, которые пришли туда воевать и зарабатывать деньги на войне. Там не действуют украинские законы, нет украинских партии, СМИ. Там украинского сейчас нет ничего. И там нет условий для проведения выборов", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

"Россия говорит, что это украинская территория. И это правда - это украинская территория, временно оккупированная. Значит, наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну как мы можем сказать "можем", когда нас там нет? А этого не хотят видеть и воспринимать Россия и ОРДЛО. Таким образом мы доказываем - это нереально. Не потому, что мы хотим или не хотим. Это нереально - сначала выборы, затем граница. Мы сначала подготовим условия - это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах. Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона - о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед", - добавил Кравчук.

Говоря про закон об амнистии, Кравчук заявил, что его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, чтобы не было случайностей.

"Нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. Не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и пр. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, с учетом ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях", - объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже