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ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ

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ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ
На смену послу Украины в США Владимиру Ельченко может прийти новйый человек.

Как  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, заменой может стать экс-министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщили источники издания в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.

"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - пишет издание со ссылкой на информацию в ОП.

Источник в МИД возможность назначения Маркаровой комментирует несколько иначе:

"В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора".

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Топ комментарии

  • Ned Stark
    Идею внес Андрей Ермак
    Далі можна не читати))))
  • Чайка Київ
    Нахріна ти прибирав високопрофесійних дипломатів, якщо в тебе не було для них гідної заміни? Бо вони порохоботи, які працювали на благо України, а тобі потрібно, щоб працювали на тебе, беню та інших "хароших людей"?
  • Старый зольдат
    Шулера, аферисты, предатели и воры, а не власть.
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