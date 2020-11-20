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Украина может учесть опыт Молдовы в Приднестровье в действиях по Донбассу, - Санду

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Украина может учесть опыт Молдовы в Приднестровье в действиях по Донбассу, - Санду
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что "мягкий подход" в урегулировании ситуации в Приднестровье не дал результата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Санду рассказала в интервью "ЕП".

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли", - отметила Санду.

"Этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода. - Ред.) в действиях по Донбассу", - добавила новоизбранный президент.

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Топ комментарии

  • Ben23
    Она конечно имеет в виду негативный опыт, т.е. "сколько волка не корми "
  • Oljik
    Іншими словами - вільні економічні зони, зміни в конституції, вибори - усе до дупи, товаріщ Кравчук. Це не вирішує проблему.
  • Aleks T c3834cab
    Приднестровье --удалить,-- это Молдова. !
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