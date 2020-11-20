НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант"

Национальное агентство по предупреждению коррупции ищет на госслужбу молодежь и предлагает пройти программу подготовки "Антикоррупционный десант".

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя НАПК Александр Стародубцев, передает Цензор.НЕТ.

"Ищем молодежь в команду НАПК! Несмотря ни на что, мы продолжаем работать над инициативами, которые помогут повысить эффективность предотвращения и противодействия коррупции в Украине после восстановления полноценного функционала НАПК. Поэтому запускаем программу подготовки: "Антикоррупционный десант", - сообщил Стародубцев.

Он добавил, что НАПК ищет "молодое поколение креативных и амбициозных лидеров, которые готовы присоединиться к команде НАПК в качестве госслужащих нового образца и помочь нам посмотреть на существующие процессы и процедуры под новым углом".

Отмечается, что Агентство предлагает: интересную программу обучения в течение первых 2 месяцев работы; амбициозные задачи и возможность строить страну собственными руками здесь и сейчас; профессиональную команду единомышленников; достойную ЗП; полную занятость с работой в офисе в г.. Киеве.

К кандидатам следующие требования:

Имеет базовое высшее образование по степени (образовательно-квалификационному уровню) бакалавр, специалист или магистр в области знаний Право

Имеет возможность работать полный рабочий день в офисе в городе Киев

Готов/а работать на государственной службе не менее 3-5 лет

Имеет желание реальных изменений в стране и готов/а приобщиться к ним

Имеет активную жизненную позицию/проактивность

стремится к обучению и саморазвитию

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