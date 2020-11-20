Новости • Коронавирус и карантин

Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

27 01581
Кабинет Министров рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель. По предварительным данным он может быть введен либо 10-15 декабря, либо 20-25.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, карантин выходного дня - подготовка для более жестких мер, локдауна на несколько недель, который может быть введен либо 10-15, либо 20-25 декабря.

"Позиция правительства, увы, неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, и премьер-министр, то что я думал что так будет - это плавная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком, скажем, пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря, будет не на несколько недель локдаун. Это обсуждается, попросили наши предложения", - отметил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что локдаун приведет к катастрофе для экономики и сильно ударит по малому и среднему бизнесу.

Читайте: Карантин выходного дня - полумера, необходим 3-недельный локдаун, - Геращенко. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 404
  • 18c49ed2
    Власть тупых гопников во всей красе. От кидка до кидка. А когда ловят -- "вы нас не так поняли".
  • Ned Stark
    Парадокс, коли рівно 2 роки тому був Петін воєнний стан, то тут купа зебілів критикувала це і хай коментах влаштувала! Де ви всі, коли нас тут закрити уже вдруге за рік хочуть, а???

    Я не те щоб прям аж порохобот, але мені був краще воєнний стан від Петі, ніж карантин від Зєлі... У воєнний стан я взагалі не побачив обмежень, а Зе хоче всепозакривати нафіг, не ввівши при цьому навіть надзвичайний стан!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости