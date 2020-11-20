Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

Кабинет Министров рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель. По предварительным данным он может быть введен либо 10-15 декабря, либо 20-25.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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По его словам, карантин выходного дня - подготовка для более жестких мер, локдауна на несколько недель, который может быть введен либо 10-15, либо 20-25 декабря.

"Позиция правительства, увы, неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, и премьер-министр, то что я думал что так будет - это плавная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком, скажем, пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря, будет не на несколько недель локдаун. Это обсуждается, попросили наши предложения", - отметил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что локдаун приведет к катастрофе для экономики и сильно ударит по малому и среднему бизнесу.

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