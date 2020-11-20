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Штрафы за отсутствие масок - это не панацея, а средство для недопущения полного локдауна, - "слуга народа" Монастырский

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Штрафы за отсутствие масок - это не панацея, а средство для недопущения полного локдауна, - "слуга народа" Монастырский
Нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский прокомментировал законопроект о штрафах за неношение масок, который 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я считаю, что этот шаг не является панацеей, ни в коем случае. Это путь недопущения полного локдауна, против чего я выступаю и считаю, что полный локдаун ставит на колени экономику. Поэтому элементарная защита - это та профилактика, которая может сдерживать развитие заболеваемости", - отметил нардеп.

По словам Монастырского, большинство жителей и так выполняют эти нормы.

"Напомню, речь идет только об общественном транспорте, зданиях и помещениях. Подавляющее большинство граждан в этих местах носят маски. Сейчас эта норма коснется и будет больше профилактической для тех людей, которые считают коронавирус неким заговором и т.д. - заставит их надевать и носить маски", - подчеркнул Монастырский.

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Топ комментарии

  • Володимир Д
    Зачем врать об альтернативе локдауну, если он и так состоится. С масками или без.
  • Eugen Mk
    Любители намордников никак не могут сообразить, что толку от них НОЛЬ! И в конце концов будет либо локдаун, либо все переболеют.
  • Eugen Mk
    Скоко там сёдня? +14500? Завтра 15000+ будет, и с масками, и с карантинами выходных дней.
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