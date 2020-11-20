Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ

Послы стран "Большой семерки" во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили настоятельную необходимость действий по преодолению конституционного кризиса и избежанию дальнейшего отката украинских антикоррупционных реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении дипломатов, опубликованном в Twitter американским председательством в группе послов G7.

"Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежания дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - отметили дипломаты.

Послы стран G7 добавили, что обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ.

"Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - считают дипломаты.

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