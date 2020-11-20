В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый

До 2014 года Украина во внешней политике проявляла мало субъектности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"После 2014, когда за страну пошли воевать волонтеры и шаг за шагом восстанавливалась армия, - мир увидел, что Украина приобретает субъектность. И в Америке это заметили.

Поэтому мы в первую очередь должны действовать там, где наши интересы совпадают. Это называется стратегическим партнерством; оно возникает в тех случаях, когда партнер не может достичь стратегических целей сам, без взаимодействия. И у нас с США впервые появились такие общие цели в сфере безопасности", - отметил дипломат.

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При этом Чалый отмечает, что Соединенные Штаты могут найти других потребителей энергоресурсов, других торговых партнеров. "Но вряд ли они найдут более эффективного, нежели Украина, партнера в противодействии агрессии России и укреплении европейской безопасности. Тут наши интересы сейчас совпали. Поэтому и Дональд Трамп, и Джозеф Байден, имея в виду главным оппонентом, и даже противником, Китай, - все равно видели Россию противником именно с региональной точки зрения", - указывает он.

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