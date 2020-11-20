СБУ разоблачила в Черкассах растрату миллионов гривен госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководитель одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.
По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 млн гривен.
Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению незаконной махинации проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры.