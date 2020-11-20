Сьюзан Райс – претендент номер один на главу Госдепа. Для Украины она друг, - Чалый

На должность главы Государственного департамента США рассматриваются 4 кандидатуры, но у советника президента США по вопросам национальной безопасности в 2013-2017 годах Сьюзан Райс больше всего шансов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я вот сейчас общался со своими коллегами в Вашингтоне; они говорят, что на роль руководителя Госдепартамента сейчас рассматриваются 3-4 кандидатуры. И Сьюзан Райс как кандидат, которая даже рассматривалась на должность вице-президента, сейчас – претендент номер один в Государственный департамент", - сказал Чалый.

По его словам, Сьюзан Райс для Украины очень знакомый государственный деятель.

"Мне довелось с ней поработать в Вашингтоне. С моей точки зрения, она достаточно жесткая и бескомпромиссная. И очень внимательна к выполнению договоренностей... Впрочем, других кандидатов можно описать приблизительно такими же характеристиками. Это Тони Блинкен, Уильям Бёрнс и Крис Мерфи. В принципе, все они, как у нас принято говорить, - наши друзья. Все поддерживали Украину против российской агрессии. При этом кто бы из этой четверки ни стал Госсекретарем, - с ними будет непросто. Потому что это люди, хорошо знающие наш регион и сориентированные на контроль выполнения договоренностей, на результат", - рассказал дипломат.

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