Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму и вернуть Украине полный контроль над полуостровом

Миссия США при ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных граждан и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.

"США призывают РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех украинцев, которые были несправедливо заключены за мирную оппозицию, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - сказано в сообщении

Также в Миссии подчеркнули, что оккупация РФ Крыма серьезно подорвала основные свободы слова, вероисповедания или убеждений, мирных собраний и союзов, заставив многих бежать с полуострова.

"Мы поддерживаем крымчан, гражданское общество и правозащитников, работающих над защитой этих прав", - подчеркнули в Миссии.

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"США гордится быть соавтором и голосовать за резолюцию о положении прав человека в Крыму. Ситуация там остается ужасной, поскольку российская оккупационная власть применяет силу и запугивание для подавления инакомыслия и оппозиции", - подытожили в Миссии.