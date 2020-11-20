Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы на получение вакцины от COVID-19, - Степанов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал по брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что вчера состоялось заседание глобальной инициативы COVAX, где обсуждали вопрос получения вакцины.
"До 7 декабря мы должны подписать все технические документы и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнем получать соответствующие вакцины", - сказал он.
По его словам, уже в ближайшее время должны зарегистрировать соответствующую вакцину.
"Первый транш будет 1,2 млн доз. Эта вакцина будет использоваться прежде всего для группы риска:
- медицинских работников, которым нужно провести необходимую иммунизацию;
- группы риска по возрасту - это люди старше 65 лет;
- люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, у которых возникают осложнения при COVID-19, часто приводит к летальному исходу", - отметил он.
Кроме того, Степанов добавил, что на приобретение вакцины в госбюджете предусмотрены соответствующие средства.