Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы на получение вакцины от COVID-19, - Степанов

Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы по получению вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал по брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что вчера состоялось заседание глобальной инициативы COVAX, где обсуждали вопрос получения вакцины.

"До 7 декабря мы должны подписать все технические документы и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнем получать соответствующие вакцины", - сказал он.

По его словам, уже в ближайшее время должны зарегистрировать соответствующую вакцину.

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"Первый транш будет 1,2 млн доз. Эта вакцина будет использоваться прежде всего для группы риска:

- медицинских работников, которым нужно провести необходимую иммунизацию;

- группы риска по возрасту - это люди старше 65 лет;

- люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, у которых возникают осложнения при COVID-19, часто приводит к летальному исходу", - отметил он.

Кроме того, Степанов добавил, что на приобретение вакцины в госбюджете предусмотрены соответствующие средства.