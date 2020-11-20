Байден легко находит общий язык со всеми и жестко требует выполнения обещаний, - Чалый

Джозеф Байден умеет найти общий язык с политиками широкого спектра, даже с оппонентами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Международные партнеры хорошо знают и доверят ему. В своей деятельности старается объединить людей ради достижения общих целей. Требовательный в отборе кадров, но достаточно консервативный в случае необходимости замен в команде. Поэтому с теми, кто добился его доверия и продемонстрировал на деле свой профессионализм, работает долго. А за кулисами он очень жестко требует того, о чем мы с вами говорили, - выполнения обещаний", - описал дипломат избранного президента США.

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Чалый также предположил, что нового Байден привнесет с собой в украинско-американские отношения.

"У него не будет каких-то резких движений вперед-назад. Подход будет более предсказуемым. Не будет каких-то экспериментов в инструментах взаимоотношений. Вернемся к установившимся институциональным механизмам. Думаю, больше будет контактов не только с действующей властью в Украине, но и с демократической оппозицией, гражданским обществом", - отметил Чалый.

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