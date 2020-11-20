Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск

Прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение следственного судьи Печерского районного суда Киева является незаконным, необоснованным и немотивированным ... Отменяя решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск.

Следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и применить ее при отсутствии подозреваемого только лишь при наличии доказательств объявления этого подозреваемого в международный розыск.

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В суде добавили, что следователь ГБР лишь ссылался на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск.

"Однако… следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления", - отметили в суде.

Кроме того, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер. В Апелляционном суде также добавили, что этому решению Интерпола оценка не давалась, а лишь учитывались обстоятельства, что согласно данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.

По результатам рассмотрения апелляции коллегия судей Апелляционного суда "пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования".

Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане.

А 16 ноября Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.

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