Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации. Уже "попались" граждане Беларуси и Молдовы, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Со вчерашнего дня система автоматической фиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера дороги Украины стали чуточку безопаснее. Система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД", - написал замглавы МВД.

По словам Геращенко, этот проект был реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

Говоря о том, как это работает, замминистра сообщил, что при въезде авто на номерах иностранной регистрации пограничник вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из базы данных Госпогранслужбы.

"Именно так случилось с гражданином Беларуси, водителем автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе М 05 Киев-Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешённых 50 км/ч, а также гражданином Молдовы, водителем автомобиля Mercedes, который превысил скорость на 24 км/ч двигаясь по Южному мосту на Левый берег в Киеве.Теперь в отношении данных граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил Дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам", - рассказал он.

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Также Геращенко отметил, что при выезде из Украины авто иностранной регистрации пограничники фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф, но если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.

Вместе с тем, по словам замминистра МВД, если владелец автомобиля на иностранных - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

"Первыми нарушителями, зафиксированные системой, - стали граждане Беларуси и Молдовы. Скажу также, что далеко не во всех странах Европы и Азии действует система, позволяющая привлекать к ответственности водителей, приезжающих в страну на авто с иностранной регистрацией.

Но мы в Украине - это сделали!", - резюмировал Геращенко.



