ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО, - Минюст

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины в деле по иску группы пенсионеров из Луганска, которые в конце 2014 года подали иск против Кабинета Министров Украины, заявив, что с 2014 года государство прекратило выплату им пенсий без каких-либо законных оснований, сообщил замминистра юстиции - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Украины Иван Лищина.

"Суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и что заявители могли и должны были ... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителями не утверждается, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них ..." - процитировал отрывок решения ЕСПЧ Лищина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как явно необоснованную.

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"Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений и отметил, что заявители не обратились с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", - пояснил Лищина.

Замминистра юстиции указал, что заявителями была группа пенсионеров, которая проживала в ОРДЛО и обратилась в административные суды, оспаривая постановление КМУ № 595, которым был утвержден "Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению ...", п. 2 которого останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории до ее возвращения под контроль органов государственной власти. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановления им пенсионных платежей.

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"Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 порядка недействительным на том основании, что КМУ вышел за пределы своих полномочий, принимая его. В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам. Резолютивная часть судебного решения была опубликована в Официальном Вестнике", - рассказал Лищина.

По его словам, заявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске было отказано.

Заявители жаловались на нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) и ст. 1 первого протокола (право собственности) в связи с невыполнением судебного решения в их пользу.