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Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции

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Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции
Вопрос возвращения временно оккупированных территорий - полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей рассматривается исключительно как единое целое.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции оккупированных территорий, об этом заявил замминистра Игорь Яременко.

По словам Яременко, логика необходимости объединения кейсов оккупированных Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры министерства.

"Теперь когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - подчеркнул замминистра.

Замглавы министерства добавил, что вопрос возврата Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - подытожил Яременко.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Товчуть воду в ступі.
  • angel mario
    Игорю Яременку йому б кастрюлю с голови зняти, а то звучить як брєд сивой кобили...
  • Shtolz
    "... мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс." Кубань ещё пристегните для просмотра более полного комплекса... Организацию торжественных парадов по случаю возвращения этих территорий не забудьте рассмотреть и денежный фонд под эти мероприятия не забудьте организовать....
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