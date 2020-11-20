Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции оккупированных территорий, об этом заявил замминистра Игорь Яременко.
По словам Яременко, логика необходимости объединения кейсов оккупированных Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры министерства.
"Теперь когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - подчеркнул замминистра.
Замглавы министерства добавил, что вопрос возврата Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.
"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - подытожил Яременко.