В Киеве на карантин закрыты 8 школ и 5 детских садов. COVID-19 болеют 740 педагогов и 1080 учеников, - Кличко

В столице на карантин закрыты 8 школ и 5 детских садов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день в городе на карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении находятся 943 класса в 26 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1080. Также болеют более чем 740 педагогов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыта 171 группа в 132 детсадах.

"Полностью закрыты на карантин пять садиков. Наполняемость детей в детсадах - более 50%", - сказал Кличко.

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