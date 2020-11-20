Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны
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С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, на Луганском направлении враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Шумы, а на Донецком - российско-оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки.
Потерь и ранений среди украинских воинов нет.