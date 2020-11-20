Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, на Луганском направлении враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Шумы, а на Донецком - российско-оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки.

Потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Также читайте: Дело против "Трейд Коммодити" по закупке топлива Минобороны может быть заказным, - Маси Найем