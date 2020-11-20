Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике

Европарламент раскритиковал власти Украины за невыполнение финансовых обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику в части выплаты долга согласно ранее подписанному "зеленому" меморандуму.

Об этом говорится в отчете Европарламента об имплементации соглашений с Украиной.

"Сожаление вызывает факт о том, что в секторе возобновляемой энергетики Украина еще не выполняет свои обязательства перед инвесторами, и что задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию экологически чистых источников энергии в Украине", - указано в отчете от 17 ноября.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). При этом 40% от этой суммы (9 млрд грн) должно быть погашено до конца 2020-го года. Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. 13 ноября послы одиннадцати стран потребовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указано четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.

17 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании и улучшение финансовых расчетов на рынке электроэнергии. Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданный властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.