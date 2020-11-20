"Авторитет" Петровский отозвал иск к Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд закрыл дело

"Авторитет" Александр Петровский отозвал иск к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд принял отказ и закрыл дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что суд принял и удовлетворил отказ Петровского от иска к Бутусову "о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, обязательства опровергнуть недостоверную информацию, взыскании морального вреда".

Суд решил прекратить производство по делу. Кроме того, признать недействительными решение Кировского районного суда г. Днепр от 19 сентября 2019 года и постановление Днепровского апелляционного суда от 22 апреля 2020 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

В августе 2020 года юридическая компания "Сенс Украина", которая представляла интересы журналиста Юрия Бутусова в судебном споре с Петровским и его компаньоном Эмилем Арутюновым, заявила, что Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета". Сообщалось, что указанные граждане требовали от журналиста опровержения одной из публикаций в Фейсбук и компенсации морального вреда. В посте Бутусов процитировал экс-генпрокурора Луценко, который в одном из интервью говорил: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки".

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