Оккупанты на Донбассе вручают "военнообязанным" призывные повестки и разворачивают полевые лагеря, - разведка
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Командование ВС РФ активизировало меры по поддержанию в готовности к применению соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны о ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, на этой неделе оккупантами начата очередная кампанию по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября.
"С целью подготовки резервистов противником проведено уточнение мобилизационного резерва российско-оккупационных войск, организовано вручение "военнообязанным" призывных повесток и развернуты полевые лагеря на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.