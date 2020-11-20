Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, уточнив, о каких людях идет речь.
"Те, которым сейчас запретили въезд в США. Это же не только Андрей Деркач. Это целая группа людей, которые хотели найти свои выходы на администрацию Дональда Трампа путем обмена интересов Украины на свои личные интересы. Кто-то хотел жить в Америке. Или чтобы семья чувствовала себя комфортно. Кто-то хотел таким образом показать свою влиятельность в Украине. Кто-то отрабатывал деньги пророссийских олигархов", - рассказал он.
При этом, по словам дипломата, у этих людей был один общий "пароль".
"В результате эти люди ходили на Банковую. Их там слушали. При этом ключевой пароль был: я Порошенко осуждаю. И дальше почему-то сразу появлялось желание всех на этом направлении выслушать", - отметил Чалый.
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