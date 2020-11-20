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Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в "красной" зоне. СПИСОК

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Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в "красной" зоне. СПИСОК
Министерство здравоохранения обнародовало список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 20 ноября 2020 года.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6 активных случаев на 100 тыс. населения.

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К "красным" по состоянию на 20 ноября отнесены 44 страны, в частности, Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.

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Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 05
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 06
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 07
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 08
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 09

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