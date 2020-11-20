За сутки в МВД выявили 315 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях
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За сутки количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 выросла на 315 случаев
Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 19 425 правоохранителей МВД, выздоровели - 18 448 человек, умерли от коронавирусной болезни - 55.
Сегодня, 20 ноября, зафиксировано 315 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.
Наибольшее количество больных - в Днепропетровской (28), Донецкой (18) областях и в г. Киеве (46).
"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", - сказано в сообщении.