Новости • Местные выборы-2020

Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА

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Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА
В Закарпатской областной государственной администрации считают, что из-за "электоральных заигрываний" накануне второго тура выборов мэра Ужгорода в городе очередной антирекорд заболевания на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Сегодня в Ужгороде очередной антирекорд. В 106 жителей подтвердили коронавирус методом ПЦР за последние сутки. То есть, в областном центре городской власти не удается остановить массовое распространение COVID-19. И резкое увеличение больных - это следствие безответственных и популистских ее шагов, электоральных заигрываний, когда проводятся многочисленные митинги без соблюдения элементарных ограничений - социальной дистанции, ношение защитных масок и т.д", - сообщили в ОГА.

Напомним, во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Таки да. Это они не дали власти подготовиться, хотя было минимум полгода. За руки держали.

    Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА - Цензор.НЕТ 6954
  • Andriy Kalnyshevsky
    Старайтесь. Находите крайних.
    Можна еще обвинить Порошенка и Госдепп.
  • SergTranscarpathian
    Тут ви праві, я в шоці з ужгородців, це ж потрібно було таких уродів у другий тур вивести... Хоча, якщо згадати хто там став тертім кандидатом, то це взагалі - дно!
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