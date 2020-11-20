Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда, - Вятрович

Историк, народный депутат "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович считает, что сейчас пытаются скомпрометировать Майдан. Об этом свидетельствуют, по его мнению, обыск в музее Революции Достоинства и открытие дела о "государственном перевороте" в 2014 году.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Вятрович рассказал, что завтрашнюю годовщину Революции Достоинства можно было бы начать с возложения цветов к Мемориалу Героев Небесной Сотни, однако мемориал так и не удалось построить из-за постоянного противостояния со следствием по делу Майдана.

"В 2019 мы получили средства, которых так трудно добивались, и обязаны были начать их использовать, начав строительство. В мае начали работы, планируя открыть Мемориал ко Дню Независимости. В ответ господин Горбатюк инициировал арест участка решением суда. Его позицию поддержала группа активистов, которые объявили строительство памятника попыткой сорвать следствие и скрыть убийц майдановцев. Они демонстративно разнесли строительный забор, создав картинку общественной поддержки странного решения Горбатюка. Странного, потому что идя ежедневно Аллеей в офис, я так и не видел работы следователей, которые якобы хотели завершить свою работу", - отметил Вятрович.

"В результате мы получили то, о чем предупреждали: ни результатов следствия, ни Мемориала. Вчера история продолжилась - силовики провели обыски в Музее Революции Достоинства в рамках дела о том, что до сих пор не начато строительство Мемориала. То есть, СБУ обвиняет Музей в исполнении решения, принятого ГПУ. Таким образом уже не просто продолжают блокировать строительство Мемориала, но пытаются скомпрометировать саму его идею, обвиняя то в неиспользовании средств, то в злоупотреблении ими", - добавил Вятрович.

Он считает, что таким образом компрометируют сам Майдан.

"Неслучайно вчерашняя новость об обысках дополнилась новостью, что ГБР расследует "государственный переворот" 2014 года. Мемориал мог и должен был зафиксировать события горячей зимы 2013-2014 гг. как Революцию Достоинства. Поэтому так активно пытаются помешать его возникновению", - написал нардеп.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.