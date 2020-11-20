По инициативе Национальной ассоциации адвокатов Украины будет проведена национальная дискуссия по проблемам судебной системы

Высший совет правосудия по инициативе Национальной ассоциации адвокатов Украины проведет национальную дискуссию на тему: "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".



Об этом сообщает пресс-служба НААУ.



О необходимости организации такой дискуссии заявила председатель НААУ Лидия Изовитова на заседании Совета адвокатов Украины 17 ноября. Она отметила, что несмотря на неоднократные обращения адвокатуры в международные институты, органы государственной власти и судейского управления, продолжается препятствование профессиональной деятельности адвокатов, в том числе со стороны судей Высшего антикоррупционного суда.



Чтобы повлиять на ситуацию, она предложила обратиться в Высший совет правосудия для организации дискуссионной площадки, на которой адвокаты и судьи могли бы обсудить как проблемные вопросы взаимодействия, так и работу судебной системы в целом.

"Обращаемся в Высший совет правосудия для того, чтобы они, заботясь о независимости судебной власти, начали, по нашей в том числе инициативе, национальную дискуссию по этим вопросам. Этот вопрос касается не только отдельного суда, а всей судебной системы. Все это должно происходить в рамках дискуссии о независимости судебной власти ", - отметила Лидия Изовитова.



В ответ на обращение НААУ, ВСП решил организовать национальную дискуссию на тему: "Доступ к правосудию: реалии и перспективы" с участием судей, представителей органов судейского управления и самоуправления, адвокатов, ученых, членов ведущих профессиональных организаций и ассоциаций, представителей органов исполнительной и законодательной власти, международных и национальных экспертов.

Во время дискуссии будут обсуждаться законопроекты по реформированию судебной системы (№ 3711, № 3711-1 и № 3711-2), а также законопроект Министерства юстиции, разработанный в связи с обнародованием заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) по законопроекту № 3711.

Мероприятие состоится 23 ноября с 16:00 до 18:00 в смешанном формате: онлайн и оффлайн.