Нотариус в Мариуполе незаконно вносил изменения в реестры Минюста, зафиксировано около 450 фактов вмешательства, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Мариуполе нотариуса, который незаконно вносил изменения в государственные электронные информационные ресурсы Министерства юстиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что один из местных нотариусов и его помощники наладили противоправную схему несанкционированных действий с реестрами Минюста, что привело к утечке информации с ограниченным доступом. Также помощники нотариуса незаконно регистрировали документы на имущество, оформленные на территории террористической организации "ДНР".

Сотрудники СБ Украины задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства и внесения изменений в реестр Минюста с использованием личного электронного ключа частного нотариуса.

Во время обысков в офисе нотариальной конторы правоохранители изъяли документацию, которая будет приобщена к материалам дела.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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