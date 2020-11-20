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Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук

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Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия находится на самоизоляции и ждет результатов повторного тестирования, сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест – отрицательный. Он из-за этого ушел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результатов еще одного тестирования", - сказала Палийчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 5726
  • Mathey Klausnik
    Близится шухер! Думают в больничках спрятаться!
  • Да-это-я
    Народ цікавиться більше тестами влади на зебілізм.
    Від ковіду вони або помруть, або ні. Це їх власна справа.
    А от вірус зебілізму несе тяжкі наслідки для усіх оточуючих.
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