Украина и еще шесть стран-партнеров ЕС ввели санкции против Беларуси
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.
Таким образом, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.
Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.
Вместе с тем, ранее сообщалось, что Европейский союз больше не предоставит ни евро правительству Александра Лукашенко.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси решило расширить санкционный список в отношении Европейского союза и Канады. Список в белорусском ведомстве решили не публиковать.
Кроме того, Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.