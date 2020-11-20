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В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА

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В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА
В Одесской областной государственной администрации заявили, что планируют развернуть мобильный госпиталь на базе Центра значимых болезней. В трех помещениях Центра, которые сейчас ремонтируются, смогут разместить 400 пациентов.

Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"37 млн гривен выделено на Одесскую область на дооснащение мобильного госпиталя в расчете на 400 коек. Это будет медицинское оборудование, сами кровати, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, кардиоапараты и тому подобное. Как только средства поступят, "Одесский областной центр социально значимых болезней" будет это все покупать. Туда также войдет субвенция на обеспечение централизованного кислорода", - заявила Одарий-Захарьева.

По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт.

Отмечается, что возможность развертывания мобильных военных госпиталей также рассматривается, но там смогут удерживать только пациентов в среднем состоянии. Например те, которым нет с кем лечиться дома, заявила Одарий-Захарьева. Сейчас в Одесской области есть 964 больничных кроватей с подключенным кислородом.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Молодці, але хіба не потрібно було це зробити на початку пандемії, про всяк випадок? В Усіх великих містах, хоча би? У вас не має пустих приміщень? Та в кожному місті їх валом. Не має ліжок? Та зніміть із армійського НЗ, там солдацьких коєк мають бути сотні тисяч! Звідти ж і білизну візьміть. Єдина проблема це кисень і ШВЛ, але не вирішити їх за півроку? Ну вибачте. але це навіть не недбалість, це диверсія якась проти українців.
  • Юрий Вингорский
    главное в новости, подвести а не подведен. что ж вы суки делали 9 месяев, на что расчитивали
  • Иннокентий beer
    Слово красивое, как диджитализация.
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