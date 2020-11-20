В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА
Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"37 млн гривен выделено на Одесскую область на дооснащение мобильного госпиталя в расчете на 400 коек. Это будет медицинское оборудование, сами кровати, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, кардиоапараты и тому подобное. Как только средства поступят, "Одесский областной центр социально значимых болезней" будет это все покупать. Туда также войдет субвенция на обеспечение централизованного кислорода", - заявила Одарий-Захарьева.
По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт.
Отмечается, что возможность развертывания мобильных военных госпиталей также рассматривается, но там смогут удерживать только пациентов в среднем состоянии. Например те, которым нет с кем лечиться дома, заявила Одарий-Захарьева. Сейчас в Одесской области есть 964 больничных кроватей с подключенным кислородом.