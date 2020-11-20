Евроинтеграция и сотрудничество с Украиной будут среди приоритетов новоизбранного президента Санду, - замглавы парламента Молдовы Попшой

Команда новоизбранного президента Санду настроена на сотрудничество с Украиной, Грузией и другими участниками программы Восточного партнерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя парламента Республики Молдова Михай Попшой во время дискуссии Киевского форума по безопасности.

"В плане внешней политики европейская интеграция является основой нашей избирательной программы. Это часть нашей политической ДНК. Поэтому мы нацелены на сотрудничество с нашими партнерами - Украиной, Грузией и другими участниками программы Восточного партнерства, а также на двусторонней основе, чтобы перенимать передовой опыт в плане гармонизации законодательства, а также достигать синергии и вместе отстаивать общие интересы по вступлению в ЕС", - сказал Попшой.

Попшой также отметил, что несмотря на победу на выборах Майи Санду, политическая ситуация в Молдове остается сложной.

"Ситуация непростая. Мы, возможно, выиграли бой, но впереди еще война", - сказал он.

Заместитель Председателя молдавского парламента отметил, что полномочия президента этой страны очень ограничены и новый лидер будет нуждаться в поддержке парламента и правительства.

"Майе Санду нужно большинство, которое разделяет ориентацию на повестку дня ее избирательной программы. А для этого действительно нужны досрочные парламентские выборы, поскольку этот парламент полностью дискредитирован", - отметил Попшой.

Он также добавил, что команда Майи Санду никогда не шла на компромисс в отношении собственных принципов.

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