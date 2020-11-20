Новости • Агрессия России против Украины

Оккупанты блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

1 01712
Оккупанты блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба
Пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе остаются заблокированными со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокировывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021 году, - Резников

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Гептимирон
    Мало заблокировали. Надо все пункты и навсегда. Пока земля от кацапов не очиститься.
  • Dima qwe
    ************
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну так сделали заяву и заблокируйте сами !!!
    тоже мне трагедия...нехай кормильцы своих асвабадителей трясут...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости