Местные выборы: в воскресенье будут выбирать мэров 11 городов и депутатов 47 советов, - ЦИК

В воскресенье, 22 ноября, повторное голосование состоится на выборах голов 11 городов и депутатов 47 местных советов.

Участие в голосовании могут принять более 2,7 млн избирателей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

"22 ноября состоится повторное голосование на местных выборах, состоявшихся 25 октября 2020 года. В частности, в 11 территориальных громадах в 9 регионах - по выборам городского головы", - рассказали в ЦИК.

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По информации Центризбиркома, так называемый второй тур выборов состоится в:

- Днипре (Днепропетровская область) - кандидаты на должность: Загид Краснов (выдвинут местной организацией партии "За будущее") и Борис Филатов (выдвинут местной организацией партии "Пропозиція")

- Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олийнык ("Слуга народа") и Александр Саюк ("За будущее")

- Славянске (Донецкая область) - Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Ужгороде (Закарпатская область) - Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей ( "Слуга народа")

- Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов ("За будущее") и Александр Свидло ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)

- Львове - Андрей Садовый ("Самопоміч") и Олег Синютка ("Европейская Солидарность")

- Николаеве - Александр Сенкевич ("Пропозиція") и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

- Полтаве - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За будущее")

- Ривне - Александр Третьяк ("Европейская солидарность") и Виктор Шаркизян ("Ривне вместе")

- Черкассах - Анатолий Бондаренко ("За будущее") и Виктор Евпак ("Голос").

По данным ЦИК, в повторном голосовании по выборам городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

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Кроме того, в ЦИК проинформировали, что 22 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутатов - в 32 сельских совета.

Планируется, что повторное голосование будет проходить на 86 избирательных участках. В нем вообще смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

Как отметили в ЦИК, результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 включительно.

В то же время в ЦИК отметили, что во время повторного голосования на местных выборах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и объявленным Кабинетом Министров карантином выходного дня члены участковых избирательных комиссий будут контролировать соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса правил безопасности.

На участках должны быть организованы соответствующие противоэпидемические мероприятия. В частности, при входе на избирательные участки должен осуществляться температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания необходимо предусмотреть отдельные кабины для тайного голосования. С целью соблюдения безопасной дистанции на входе и в помещениях, где будет проходить голосование, должна быть нанесена соответствующая разметка. Все участки следует обеспечить необходимым количеством дезинфицирующих средств.