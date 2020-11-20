Рабочая группа ВР по преодолению конституционного кризиса сегодня заслушала представителей НАПК, ГБР, НАБУ и Верховного Суда, - нардеп "Голоса" Юрчишин

На заседании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного Суда состоялось экспертное обсуждение с участием представителей правоохранительных органов.

Об этом журналистам рассказал член рабочей группы, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин по результатам заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состоялось сугубо экспертное обсуждение. В заседании принимали участие представители НАПК, Нацполиции, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора и Верховного Суда", - отметил Юрчишин.

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Депутат добавил, что сейчас продолжается рабочий процесс, поэтому на заседании обсудили отдельные детали и определились с тем, что их будут рассматривать на следующем заседании - в понедельник в 14:00.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.