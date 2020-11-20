"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку"

Сегодня, 20 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах; второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать и удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки; COVID и "Большая стройка": кто ворует