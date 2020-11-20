МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован"
Об этом говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными - это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" как в отношении полуострова, так и в отношении Донбасса. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" по поводу Крыма, но не "аннексия". Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву", - заявил заместитель министра Игорь Яременко.
Он также отметил, что определение "аннексия" фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма в Украину якобы является закрытым.
"Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", - добавил дипломат.
Напомним, 18 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. В частности, в резолюции осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму.