МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован"

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвало не использовать в отношении Крыма термин "аннексированный". Согласно закону Украины, полуостров - это временно оккупированная территория.

Об этом говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными - это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" как в отношении полуострова, так и в отношении Донбасса. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" по поводу Крыма, но не "аннексия". Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву", - заявил заместитель министра Игорь Яременко.

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Он также отметил, что определение "аннексия" фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма в Украину якобы является закрытым.

"Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", - добавил дипломат.

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Напомним, 18 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. В частности, в резолюции осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму.