Пособника наемников РФ, участвовавшего в минировании мостов и дорог во время оккупации, будут судить на Луганщине, - прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.

Досудебным расследованием установлено, что в начале июля 2014 житель города Северодонецк вступил в так называемую "Армию Юго-Востока". В составе незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации Российской Федерации он был минером диверсионно-подрывной группы. Подозреваемый совершал сопротивление силам и средствам АТО на территории оккупированного города Лисичанск. Выполняя указания руководства группировки, он участвовал в минировании мостов и дорог в области, которые имели стратегическое значение, осуществлял дежурство на заминированных объектах, поддерживал в исправном состоянии и обслуживал установленные взрывные устройства.

Деятельность диверсионно-подрывной группы прекращена в июле 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганской области от незаконных вооруженных формирований РФ.

В рамках досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию преступления и разоблачению других соучастников.

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