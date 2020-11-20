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В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса

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В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса
В киевской больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщили в полиции Киева.

Событие произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.

"Женщина была 1942 года рождения, в больнице №12 она действительно лечилась от коронавируса. Открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство с пометкой" самоубийство", - отметили в полиции.

Это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавируса.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Это доведение до самоубийств.. просто все деньги ушли в Феофанию для модных пацанчиков..
  • Бяка Бука
    видимо прайс за услуги показали
  • Власов Сергей b3083465
    Статья доведение до самоубийства прямо адресовать президенту Вр Км и прочей мишуре под псевдоименем гос структуры и всей правящей быдлоте
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