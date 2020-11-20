В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса

В киевской больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщили в полиции Киева.

Событие произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.

"Женщина была 1942 года рождения, в больнице №12 она действительно лечилась от коронавируса. Открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство с пометкой" самоубийство", - отметили в полиции.

Это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавируса.

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