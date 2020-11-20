С начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток четыре раза открывали неприцельный огонь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

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Так, в районе населенного пункта Шумы противник пытался спровоцировать наших защитников, открыв огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного.

Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди воинов Объединенных сил нет.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ДСНС разминировано более 16 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 188 взрывоопасных предметов.

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским воинами.

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