Среди избранных кандидатов на местных выборах 35,9% - женщины, - ОПОРА

Среди всех избранных на местных выборах 25 октября кандидатов 64,1% являются мужчинами, а 35,9% - женщинами.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает Цензор.НЕТ.

Анализ проводился на основе 39813 человек, которые были избраны депутатами местных советов или главами общин. Отмечается, что на сайте ЦИК до сих пор отсутствует информация о почти 4 тысячах избранных депутатов.

Больше всего женщин было выбрано в маленьких общинах с количеством избирателей в 10 тысяч - 41,6%.

В областных советах почти 28,2% избранных депутатов являются женщинами; в районных - 33,7%; в советах общин с количеством избирателей более 10 тысяч - 32,8%.

Самый низкий процент женщин среди избранных городских, поселковых и сельских голов - 16,8%. Однако и кандидаток-женщин на эту должность тоже было значительно меньше, чем кандидатов-мужчин.

Если говорить о партиях, то среди получивших больше всего мандатов, самый высокий процент избранных женщин-кандидатов в списках партии "Наш край" - 40,3% и "Слуга народа" - 39,1%, а самый низкий в ВО "Свобода" - 26%.

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