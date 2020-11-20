Зеленский болеет COVID-19 "не в супер-легкой форме" и лечится в "Феофании" по решению врачей, - замглавы ОП Тимошенко

Решение о лечении президента Украины Владимира Зеленского в больнице "Феофания" было принято врачами. Госпитализация никак не сказалась на работоспособности главы государства.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение поместить его в больницу было принято врачами. Они лучше, чем кто бы то ни было, оценивают ситуацию", - сказал Тимошенко.

"Я бы не сказал, что он (Зеленский. - Ред.) болеет в какой-то супер-легкой форме", - добавил заместитель главы Офиса президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше

По словам Тимошенко, госпитализация президента не сказалась на графике работы.

"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофании". Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал он.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Также на Цензор.НЕТ: Состояние здоровья Зеленского улучшается с каждым днем, - Мендель

18 ноября пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский с каждым днем чувствует себя все лучше.

19 ноября президент сообщил, что его повторный тест на COVID-19 оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше.