Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые

У людей, перенесших коронавирус COVID-19, сохранится иммунитет против повторного заболевания как минимум на полгода. Ученые Университета Оксфорда выяснили это по итогам масштабного исследования, результаты которого обнародовали в пятницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.

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Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он преодолел вызванную вирусом болезнь.

В ходе исследования они анализировали информацию, полученную от 12 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель (почти семь месяцев).