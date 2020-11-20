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Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые

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Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые
У людей, перенесших коронавирус COVID-19, сохранится иммунитет против повторного заболевания как минимум на полгода. Ученые Университета Оксфорда выяснили это по итогам масштабного исследования, результаты которого обнародовали в пятницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.

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Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он преодолел вызванную вирусом болезнь.

В ходе исследования они анализировали информацию, полученную от 12 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель (почти семь месяцев).

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Топ комментарии

  • Baks13
    Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 1063Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
  • Olexandr Chornogorodskij
    ******* канєшно...але я вже 1,5місяці ніяк після корони відійти не можу...задишка може бути на рівному місці...
  • Максим Воронцов a6167232
    Тю... А писали, что 2-3 месяца максимум. И что некоторые уже успели переболеть- повторно и не один раз....
    Вы там между собой уж определитесь, какую дичь выпускать "в эфир". Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 4532
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