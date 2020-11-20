Раненый вчера возле Авдеевки воин эвакуирован в Днепр, угрозы жизни нет, - Минобороны
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В Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова эвакуационным транспортом доставлен военнослужащий Объединенных сил, который получил ранение в районе Авдеевки Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По словам генерального директора ОКБ им. Мечникова Сергея Рыженко, военнослужащему ВСУ оказали помощь в 66-м военном мобильном госпитале, а затем доставили на дальнейшее лечение в Днепр.
"21-летний воин получил тяжелую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ранение глаза. По прибытии в больницу Мечникова раненого осмотрели все специалисты и обработали раны. Пациент лечится в отделении политравмы. Он в состоянии средней тяжести, понемногу идет на поправку и сейчас угрозы жизни военного нет", - сообщил Рыженко.
Уже сегодня вечером раненого планируют перевести в нейрохирургическое отделение.