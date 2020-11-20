Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики

Исполняющим обязанности министра энергетики вместо Ольги Буславец назначен ее заместитель Юрий Бойко.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 20 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Во время заседания Правительства Премьер-министр поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать в эти непростые для страны месяцы. Также Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде", - сказано в сообщении.

Ольга Буславец исполняла обязанности министра энергетики с апреля. До этого она была гендиректором Директората энергетических рынков Минэнерго.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы

Юрий Бойко был назначен заместителем министра энергетики в мае. В энергетической сфере он трудится 25 лет, до назначения был заместителем директора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок".