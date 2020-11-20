Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету"
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы из специально созданных в Киеве центров "качают планету", видеомемом из фантастического телесериала "Звездный путь".
Как передает Цензор.НЕТ, ответную реакцию Кулеба обнародовал в Твиттере.
На видеоотрывке персонаж телесериала, действие которого разворачивается в 2364-2370 годах, капитан Жан-Люк Пикар затруднительно качает головой.
https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее во время посещения ОАО "Гомсельмаш" Александр Лукашенко заявил, что, по данным белорусской и российской разведки, американские спецслужбы создали сначала под Варшавой, а "теперь в Киеве", центры и с помощью современных технологий и интернета "расшатывают обстановку на всей планете ".