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Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету"

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы из специально созданных в Киеве центров "качают планету", видеомемом из фантастического телесериала "Звездный путь".


Как передает Цензор.НЕТ, ответную реакцию Кулеба обнародовал в Твиттере.

На видеоотрывке персонаж телесериала, действие которого разворачивается в 2364-2370 годах, капитан Жан-Люк Пикар затруднительно качает головой.


Как сообщал Цензор.НЕТ  ранее во время посещения ОАО "Гомсельмаш" Александр Лукашенко заявил, что, по данным белорусской и российской разведки, американские спецслужбы создали сначала под Варшавой, а "теперь в Киеве", центры и с помощью современных технологий и интернета "расшатывают обстановку на всей планете ".

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Лукашенко это уже клиническая психиатрия.
  • SANDY
    от, кляті піндоси..... так качають, що в бацьки картопля, на городі, сама повилазила з землі Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 7748
  • SANDY
    це говорить тільки про те, що він вважає білорусів такими ж ідіотами, як і кацапів, які вірять в цю дурню
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