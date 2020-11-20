Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий Лан", - Таран

Лагерный городок межвидового Центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" в Николаевской области практически готов ко вводу в эксплуатацию.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран во время проверки строительства объекта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Строительство лагерного городка по стандартам НАТО началось в 2016 году силами сторонних коммерческих подрядных организаций, однако готовность по состоянию на весну текущего года не превышала 25%. После этого строительством занималась Государственная специальная служба транспорта.

"Личный состав ГССТ на отлично справился со строительством бригадного городка "Широкий Лан"… За считанные месяцы, в оговоренные сроки, с высоким качеством было сделано то, на что не были способны недобросовестные подрядные организации", - отметил Таран.

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Правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений и установили, что подрядчикам было выплачено более 37 млн грн за фактически невыполненные работы. Министерство обороны подало гражданский иск к предпринимателям и экс-чиновникам на сумму более 49 млн. грн.

Общая площадь зданий лагерного городка - 26 тыс кв.м. Это, в частности, 10 казарм улучшенного типа для военнослужащих-мужчин, 1 казарма улучшенного типа для военнослужащих-женщин, столовая на 2 500 человек. Подключено внешнее электроснабжение, очистные сооружения, инженерные сети. Действуют котельная и канализационно-насосная станция, высажено более 740 деревьев.

Площадь полигона "Широкий Лан", крупнейшего на юге Украины, 29 тыс га. Он основан в 1952 году, расположен в 40 км от Николаева. Среди преимуществ - близость к морю и военному аэродрому.

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"Теперь Широколановский полигон, наравне с Яворовским, станет достойным местом для проведения международных военных учений. Этот лагерный городок, созданный по новым подходами, предусматривает вполне автономную инфраструктуру и учитывает зарубежный опыт, в частности, в государствах-членах НАТО. Введение его в эксплуатацию позволит значительно расширить географию совместных учений с подразделениями вооруженных сил государств-членов Североатлантического альянса", - подчеркнули в Минобороны.