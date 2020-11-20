На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции

Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области.

"Во время заседания комиссия рассмотрела 10 заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два - в городе Авдеевка. По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продолжила срок для принятия решения", - говорится в сообщении.

По результатам заседания владельцы 9 жилых домов (квартир) получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека.

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18 ноября аналогичное заседание состоялось в Луганской области. После обследования разрушенных объектов, комиссия рассмотрела первые 8 заявлений на выплату денежной компенсации и приняла решение о предоставлении такой компенсации владельцам. Три из них расположены в городе Попасная, а еще пять - в городе Лисичанск. Следовательно, владельцы разрушенного жилья получат компенсацию на общую сумму около 2,3 млн гривен, что в среднем составляет 290 тыс. гривен по каждой заявке.

По инициативе правительства в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии РФ против Украины, было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №767 2 сентября 2020 г.

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