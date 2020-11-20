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С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко

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С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко
Также в выходные полицейские будут следить за соблюдением требований "карантина выходного дня", предусмотренного решением Правительства. На этом Председатель Нацполиции заявил сегодня, 20 ноября, во время селекторного совещания с руководителями региональных подразделений полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Согласно принятому Закону Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности - респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя ", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко

Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские на территории государства проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства по "карантина выходного дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нарушение карантина выходного дня закрыты более 1,5 тыс. заведений торговли, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, - Клименко

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Топ комментарии

  • Ybaldy
    Люди!
    Опомнитесь!
    Вас запугали высосанной из пальца угрозой ( обычным гриппом)
    шо вы ношение намордников даже не рассматриваете как унижение и презумпцию виновности всех перед всеми!
    Мне уже угробили год жизни этими дебильными карантинами. Кто мне вернёт год жизни?
    И останавливаться никто не собирается.
    Бо стадом находящимся в страхе всегда легко управлять.
  • Propan
    Почему бред, почему вы считаете что правы. Наслушались чиновников и ВОЗ. Я не буду тут распинаться и вызывать к ученым, врачам , эпидемиологам кот. все давно обьсянили про маски. Просто житейскй вопрос. Сейчас дождь идет на улице, как вы думаете почему здоровому человеку ходить в маске в данный момент не просто не умно, но еще и опасно?
  • Propan
    Более менее все адекватно, главное чтобы на улице не смели даже думать штрафовать. Не все должны их носить на открытом пространстве, а по желанию. Чтобы можно было поянть с первого взгляда кто болен ( в маске) а кто здоров.
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